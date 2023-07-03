В рф объявили в розыск украинского бизнесмена, которого обвиняют в финансировании ВСУ - росСМИ

КИЕВ. 3 июля. УНН. В россии завели дело против международного алкогольного холдинга "Global Spirits" и объявили в розыск председателя наблюдательного совета, украинского бизнесмена Евгения Черняка за поддержку Вооруженных сил. Об этом пишут российские СМИ сообщает УНН.

Детали

Сотрудники алкогольного холдинга "Global Spirits" проходят в россии по делу о финансировании ВСУ.

Среди подозреваемых – председатель наблюдательного совета холдинга Евгений Черняк и другие учредители и руководители.

По данным российских силовиков, украинский бизнесмен Черняк перевел ВСУ более 500 млн рублей для «террористической деятельности в россии».

Заведено дело о "финансировании терроризма".

Черняк объявлен в розыск по обвинению в финансировании ВСУ, а двое его "соучастников" задержаны в москве, сообщают росСМИ.

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