Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,70 -0,3054 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7890

Папа Римский осудил сожжение Корана в Стокгольме - СМИ

Папа Римский осудил сожжение Корана в Стокгольме - СМИ

Папа Римский Франциск

КИЕВ. 3 июля. УНН. Папа Римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в шведской столице Стокгольме, заявив, что такие действия вызвали у него гнев и отвращение, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Папа Римский Франциск сказал в интервью газете из ОАЭ, что сожжение мусульманской священной книги Корана вызвало у него гнев и отвращение. Понтифик осудил этот акт, не заявив, что он не имеет отношения к свободе слова.

Цитата

«Любую книгу, которая считается священной, следует уважать, чтобы уважать тех, кто в нее верит. Я испытываю злость и отвращение из-за этих действий», — отметил Франциск.

Напомним

В Швеции полиция разрешила сжечь Коран возле мечети.

После этого в Ираке протестующие против сожжения Корана штурмовали посольство Швеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на посольство Швеции в Багдаде: в ЕС отреагировали

Источник: УНН
Теги: Швеция, Папа Римский, мусульмане
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.