Папа Римский осудил сожжение Корана в Стокгольме - СМИ

КИЕВ. 3 июля. УНН. Папа Римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в шведской столице Стокгольме, заявив, что такие действия вызвали у него гнев и отвращение, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Папа Римский Франциск сказал в интервью газете из ОАЭ, что сожжение мусульманской священной книги Корана вызвало у него гнев и отвращение. Понтифик осудил этот акт, не заявив, что он не имеет отношения к свободе слова.

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«Любую книгу, которая считается священной, следует уважать, чтобы уважать тех, кто в нее верит. Я испытываю злость и отвращение из-за этих действий», — отметил Франциск.

Напомним

В Швеции полиция разрешила сжечь Коран возле мечети.

После этого в Ираке протестующие против сожжения Корана штурмовали посольство Швеции.

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