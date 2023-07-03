Катастрофическое обмеление Каховского водохранилища: разрабатывается план устранения последствий

КИЕВ. 3 июля. УНН. После подрыва оккупантами Каховской плотины Днепр вернулся в пределы своего русла, но уровень воды продолжает падать. Профильные службы работают над проектами по устранению последствий и минимизации ущерба нанесенного экоцидом, пишет УНН с ссылкой на Укргидроэнерго.

Детали

Отмечается, что средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС равен 12,17 м БС. Укргидроэнерго с проектным институтом отрабатывают варианты обеспечения функционирования ДнепроГЭСа в Запорожье - без ограничений и на полную мощность.

Каховское водохранилище катастрофически обмелело после затопления, вызванного подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС. Днепр вернулся в пределы старого русла, а дно водохранилища превратилось в пустыню.

Для решения проблем с водоснабжением четырех областей Украины и Крыма, а также возвращения маневровых мощностей для регулирования пиковых нагрузок, в том числе солнечных и ветровых электростанций в Херсонской и Николаевской областях Укргидроэнерго совместно с проектным институтом разрабатывают проект временных водоподпорных сооружений (перемычек) Каховского водохранилища в верхнем и нижнем бьефах.

В Укргидроэнерго также продолжают работать над подготовкой ГЭС и ГАЭС к осенне-зимнему периоду 2023-2024. В частности, продолжается восстановление утраченных в результате ракетных обстрелов мощностей с учетом вопросов безопасности.

Дополнение

По данным НАЭК "Энергоатом", в пруду-охладителе Запорожской АЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды, но ситуация стабильная и контролируемая.

Сумма прямых убытков, вызванных подрывом Каховской ГЭС, составляет не менее 2 млрд долларов. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

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