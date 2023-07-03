Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,70 -0,3054 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8895

В Харькове нашли застреленным полицейского: прокуратура называет предварительной версией суицид

В Харькове нашли застреленным полицейского: прокуратура называет предварительной версией суицид

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове сегодня нашли застреленным полицейского, прокуратура называет предварительной версией самоубийство, возле тела был его табельный пистолет. Об этом сообщил УНН в понедельник спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Цитата

"Сегодня в 6:40 в Немышлянском районе на улице возле одного из домов было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы. Возле тела находился его табельный пистолет", - сообщил Чубенко.

Детали

По его словам, погибший был сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области.

"По предварительной версии, произошло самоубийство", - отметил Чубенко.

Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с примечанием (самоубийство).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесополосе в Киевской области нашли тело несовершеннолетней, полиция говорит о самоубийстве

Источник: УНН
Теги: прокуратура, полиция, самоубийство, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.