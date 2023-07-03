В Харькове нашли застреленным полицейского: прокуратура называет предварительной версией суицид

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове сегодня нашли застреленным полицейского, прокуратура называет предварительной версией самоубийство, возле тела был его табельный пистолет. Об этом сообщил УНН в понедельник спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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"Сегодня в 6:40 в Немышлянском районе на улице возле одного из домов было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельной раной головы. Возле тела находился его табельный пистолет", - сообщил Чубенко.

Детали

По его словам, погибший был сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области.

"По предварительной версии, произошло самоубийство", - отметил Чубенко.

Для проверки обстоятельств дела начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с примечанием (самоубийство).

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