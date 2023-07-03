В Сумах в результате вражеского удара по пятиэтажке погиб человек

КИЕВ. 3 июля. УНН. Армия рф в понедельник атаковала беспилотником пятиэтажку в Сумах. В результате один человек погиб. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

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«Город Сумы. В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек», - написал Ермак.

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В области в понедельник в обед продолжалась воздушная тревога. Городской голова сообщал о работе ПВО в Сумах.

Также в Воздушных силах предупреждали о вероятности применения ударных БПЛА в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.