Зеленский: неделя на фронте была тяжелой, но есть успехи

КИЕВ. 3 июля. УНН. Прошедшая неделя на фронте была тяжелой, но Силы обороны продвигаются шаг за шагом, сообщил в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Прошлая неделя на фронте была тяжелой. Но мы имеем успехи. Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе! Слава нашим героям!" - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

По данным Минобороны, Силы обороны Украины за прошедшую неделю на востоке освободили 9 кв. км, на юге - 28,4 кв. км территории.