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Зеленский: неделя на фронте была тяжелой, но есть успехи

Зеленский: неделя на фронте была тяжелой, но есть успехи

КИЕВ. 3 июля. УНН. Прошедшая неделя на фронте была тяжелой, но Силы обороны продвигаются шаг за шагом, сообщил в понедельник Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Прошлая неделя на фронте была тяжелой. Но мы имеем успехи. Двигаемся вперед, движемся шаг за шагом. Спасибо всем, кто защищает Украину, всем, кто ведет эту войну к украинской победе! Слава нашим героям!" - написал Зеленский в соцсетях.

Напомним

По данным Минобороны, Силы обороны Украины за прошедшую неделю на востоке освободили 9 кв. км, на юге - 28,4 кв. км территории.

Источник: УНН
Теги: война, наступление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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