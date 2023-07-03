Запорожский фронт оккупанты "хотят забросать пушечным мясом" - мэр Мелитополя

КИЕВ. 3 июля. УНН. Оккупанты наращивают количество оружия и живой силы на временно оккупированных территориях Запорожской и южной части Донецкой областей. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам городского головы Мелитополя, пока на запорожском фронте Силы Обороны Украины уничтожают врага, оккупанты завозят новую технику и "пока живую силу" через Мелитополь и Мариуполь.

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"Жители Мелитополя заметили в городе внедорожник с надписью «Шторм» - это новое подразделение минубийства рф, вместо впавших в немилость путина вагнеровцев. В Мелитополе стало больше военных из Дагестана и Северной Осетии. Через Мариуполь на Запорожское направление везут тяжелую технику. Над пляжами Кирилловки и Бердянска низко летают боевые вертолеты", - сообщил Федоров.

"Рашисты хотят забрасывать фронт своим "пушечным мясом", однако верим, что у ВСУ хватит пакетов, чтобы отправить этот некачественный продукт обратно на россию", - добавил он.

Дополнение

По словам городского головы, железнодорожников с временно оккупированных территорий четырёх областей Украины эрефия заманивает в новое мифическое предприятие - "Железные дороги новороссии". Таким образом враг хочет создать единую логистику на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области осталось около 60-70 тысяч гражданского населения, россияне изготовили паспорта рф для всех жителей. Паспорта датированы февралем 2023 года.