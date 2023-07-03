Первый шаг к трибуналу: в Гааге начал работу Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину - Еврокомиссия

КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня в Гааге официально начал свою работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины. Новосозданное учреждение будет способствовать формированию дел для будущих судебных процессов против РФ. Об этом говорится в обнародованном заявлении Европейской комиссии, пишет УНН.

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"Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины, размещенный на базе Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст), будет играть ключевую роль в расследовании преступления агрессии россии против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов. Он обеспечит поддержку и совершенствование текущих и будущих расследований преступления агрессии, а также будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии", - заявили в Еврокомиссии.

Отмечается, что Евросоюз будет предоставлять оперативную, юридическую, финансовую и материально-техническую поддержку, в том числе для сохранения, хранения и анализа доказательств.

Эта работа имеет важное значение для подготовки к будущим судебным процессам, включая возможный трибунал по расследованию российских преступлений.

Начало работе центра прокомментировала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Сегодня начинает работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии. Сбор доказательств и документирование преступлений россии, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Первый шаг к трибуналу за преступление агрессии", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Сегодня начинает свою работу Международный центр по преследованию преступления агрессии.





Сбор доказательств и документирование преступлений России’, чтобы виновные были привлечены к ответственности.



Первый шаг к трибуналу по преступлению агрессии.#JusticeForUkraine — Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 3 июля 2023 года

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В открытии Международного центра в Гааге приняли участие Генпрокурор Андрей Костин, Президент Евроюста Ладислав Хамран, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Прокурор МУС Карим Хан, помощник Генпрокурора США Кеннет А. Полите и министр юстиции Нидерландов Дилан Эсильгоз-Зегериус, а также генпрокуроры стран-членов Совместной следственной группы – Латвии Юрис Стуканс, Литвы Нида Грунскене, Румынии Алекс Флорин Флорента.

"Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Спецпрокурор США по вопросам преступления агрессии будет поддерживать деятельность Центра. Другие страны и институты смогут присоединиться в течение ближайших месяцев", – отметил Генпрокурор Андрей Костин.

Он отметил, что, к сожалению, в архитектуре международного уголовного правосудия существует пробел относительно ответственности за преступление агрессии. ICPA станет одним из элементов, который усилит юридические механизмы запрета агрессии, дополнит и укрепит эту архитектуру.

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