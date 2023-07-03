Масштабный пожар на Закарпатье произошел на складе завода по розливу минеральной воды: тушили три часа

КИЕВ. 3 июля. УНН. Масштабный пожар, который произошел сегодня в Закарпатской области, произошел на территории предприятия по разливу минеральной воды, его потушили за три часа. Об этом в понедельник сообщили УНН в ГУ ГСЧС в области.

Детали

Сообщение о пожаре в поселке Вышково Хустского района спасатели получили 3 июля в 06:12.

"Объектом возгорания стало складское помещение предприятия по розливу минеральной воды", - рассказали в ведомстве.

В 08:15 возгорание на площади около 1200 кв. м удалось локализовать, и в 09:28 полностью ликвидировать.

После этого приступили к разбору конструкций.

"Пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются", - отметили в ГСЧС.

Напомним

В Закарпатской области на территории предприятия в Хустском районе утром вспыхнул пожар площадью около 1200 кв.м.