Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,70 -0,3054 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10290

Масштабный пожар на Закарпатье произошел на складе завода по розливу минеральной воды: тушили три часа

Масштабный пожар на Закарпатье произошел на складе завода по розливу минеральной воды: тушили три часа

фотогалерея

КИЕВ. 3 июля. УНН. Масштабный пожар, который произошел сегодня в Закарпатской области, произошел на территории предприятия по разливу минеральной воды, его потушили за три часа. Об этом в понедельник сообщили УНН в ГУ ГСЧС в области.

Детали

Сообщение о пожаре в поселке Вышково Хустского района спасатели получили 3 июля в 06:12.

"Объектом возгорания стало складское помещение предприятия по розливу минеральной воды", - рассказали в ведомстве.

В 08:15 возгорание на площади около 1200 кв. м удалось локализовать, и в 09:28 полностью ликвидировать. 

После этого приступили к разбору конструкций.

"Пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются", - отметили в ГСЧС.

Напомним

В Закарпатской области на территории предприятия в Хустском районе утром вспыхнул пожар площадью около 1200 кв.м.

Источник: УНН
Теги: пожары, ГСЧС, Ужгород и Закарпатье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.