На Таврическом направлении за сутки враг потерял до трех рот и 12 складов боеприпасов - Тарнавский

КИЕВ. 3 июля. УНН. На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны, за минувшие сутки российские оккупанты потеряли здесь до трех рот убитыми и ранеными и 12 складов боеприпасов, сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", - сообщил Тарнавский в Telegram.

По его словам, уничтожено 34 единицы военной техники противника. В частности, вертолет Ка-52, 4 танка, 3 ББМ, 2 пушки Д-30, БМ-21 “Град”, 2 БпЛА “Supercam”, БпЛА “Zala”, пушка 2А36 “Гиацинт-Б”, зенитный ракетный комплекс “Стрела-10”, 2 гаубицы “Мста-Б” и автомобильная техника.

"Также было уничтожено 12 складов боеприпасов врага", - отметил Тарнавский.

Напомним

За сутки Силы обороны ликвидировали 600 захватчиков и сбили вертолет.