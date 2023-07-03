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В россии объявили в розыск экс-главу СБУ и его заместителя - росСМИ

В россии объявили в розыск экс-главу СБУ и его заместителя - росСМИ

КИЕВ. 3 июля. УНН. министерство внутренних дел россии объявило в розыск бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака и его экс-первого заместителя Виталия Маликова. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД, пишет УНН.

Детали

Речь идет, что Василия Грицака "разыскивают по статье УК". россияне обвиняют бывшего главу Службы безопасности Украины в "обстрелах Донбасса".

Кроме того, в базе розыска ведомства появилась и карточка бывшего первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова. Он по данным следственного комитета рф, в период с 2016 по 2018 годы якобы «руководил операцией против жителей Донбасса».

Дополнение

Василий Грицак возглавлял СБУ с июля 2015-го до конца мая 2019 года.

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Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, розыск
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