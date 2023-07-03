ВСУ и Энергоатом договорились о взаимодействии относительно возможных сценариев на ЗАЭС

КИЕВ. 3 июля. УНН. Высшее военное руководство ВСУ и Энергоатома проработали вопросы взаимодействия и анализа возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции, пишет УНН с ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала совместно с Президентом НАЭК «Энергоатом» Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНН, россия технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на Запорожской АЭС и может совершить теракт для того, чтобы остановить украинское контрнаступление, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если не будет мощной реакции европейских лидеров и стран на российское преступление на Каховской ГЭС, то это может добавить наглости российским террористам в отношении Запорожской АЭС.

По словам президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом лишь через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

В Запорожье прошли практические учения по отработке мероприятий, необходимых на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. По результатам учений обнародовали пошаговый алгоритм действий в случае аварии на ЗАЭС или в случае эвакуации.

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