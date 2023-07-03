Нелегальные мигранты со стороны беларуси попытались прорваться в Польшу большими группами

КИЕВ. 3 июля. УНН. Польские пограничники в воскресенье, 2 июля, зарегистрировали 159 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с территории рб, в том числе и большими группами. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Польши, сообщает УНН.

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"2 июля в Польшу пытались незаконно пробраться из беларуси 159 человек. В том числе, среди других 38 граждан Индии", - указали в польской пограничной службе.

Как указано, 19 человек, увидев патрули польских служб, вернулись обратно в беларусь.

"Иностранцы пытались нелегально перейти границу большими группами до 60 человек", - говорится в сообщении.

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