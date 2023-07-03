Присвоили почти 5 млн грн "боевых" выплат: о подозрении сообщили командиру воинской части в Донецкой области и 4 подчиненным

КИЕВ. 3 июля. УНН. Командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным сообщили о подозрении в растрате и завладении чужим имуществом. Они наладили механизм фиктивной выплаты "боевых" доплат военным подразделения, которые не несли службу на передовой, присвоив почти пять миллионов гривен, пишет УНН со ссылкой на сайт ГБР.

Детали

Работники ГБР установили, что фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые находились за пределами Донецкой области и фактически не принимали непосредственное участие в боевых действиях. При этом, они получали все предусмотренные законодательством выплаты, информирует бюро.

Отмечается, что эта схема действовала в течение семи месяцев, и в период с марта по сентябрь 2022 года эти военные ежемесячно безосновательно получали на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой осуществлялись незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат. Сейчас принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Четверо его подчиненных, вовлеченных в схеме - в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним

Работники Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении еще семерым бывшим правоохранителям из Пологовского района Запорожской области, которые служат на россиян на временно оккупированных территориях.