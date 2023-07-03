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Футбол: "Шахтер" официально объявил о новом тренере

Футбол: "Шахтер" официально объявил о новом тренере

КИЕВ. 3 июля. УНН. ФК «Шахтер» официально объявил о назначении главного тренера. Клуб возглавил бывший наставник луганской «Зари» Патрик Вин Леувен, сообщают в понедельник на сайте клуба, пишет УНН.

Детали

Патрик ван Леувен стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт с нидерландским специалистом рассчитан до 30 июня 2025 года. Ван Леувен стал 36-м главным тренером в истории клуба.

Дополнение

Патрик ван Леувен уже работал у «горняков» в 2006 году. Тогда он был помощником Генка ван Сте, который возглавлял академию донецкого «Шахтера». После того, как ван Сте ушел в 2008-м, ван Леувен стал ее руководителем. В марте 2013 года Патрик ван Леувен покинул донецкий клуб и стал директором казахстанского ФК «Кайрат».

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Источник: УНН
Теги: футбол, Шахтер
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