В Японии эвакуируют 360 тысяч человек из-за сильных ливней

КИЕВ. 3 июля. УНН. Сильный дождь прошел в юго-западном регионе Кюсю в Японии в понедельник, что повлекло обвал моста. Из-за ливней власти страны издали распоряжение об эвакуации около 360 000 жителей города Кумамото, сообщает Japantime, пишет УНН.

Детали

Метеорологическое агентство страны предупредило о проливных дождях и грозах, которые продлятся в регионе примерно до обеда вторника, и призвало жителей быть начеку относительно оползней и наводнений. Приказы об эвакуации выданы в 14 муниципалитетах префектуры, включая город Кумамото, а также в некоторых муниципалитетах префектур Фукуока, Сага, Оита, Миядзаки и Кагосима.

По данным местных властей Кюсю, из-за сильного дождя обвалился 37-метровый бетонный мост над рекой, протекающей через Ямато. Сообщений о пострадавших нет. В городе Машики пожарные спасли мужчину на резиновой лодке после того, как его дом застрял в наводнении реки, сообщает издание.

В городах Ямато и Машики в понедельник утром зарегистрировали 82 миллиметра и 80 мм осадков за час, это рекорды июля для регионов. В некоторых частях префектуры Кумамото также отключили электроэнергию.

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