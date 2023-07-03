Как вражеский дрон попал в пятиэтажку в Сумах - в сети появилось видео

КИЕВ. 3 июля. УНН. Армия рф в понедельник атаковала «шахедами» Сумы, один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно об одном погибшем. Об этом пишет УНН.

Детали

В сети появилось видео с моментом попадания вражеского «шахеда» в пятиэтажку в Сумах, в результаты которого предварительно один человек погиб.

Заместитель городского головы Сум Станислав Поляков сообщил "Суспільному", что в результате вражеской атаки есть травмированные.

Также журналисты показали, как выглядит пятиэтажка после удара рашистским беспилотником.

Добавим

Армия рф в понедельник атаковала беспилотником пятиэтажку в Сумах. В результате один человек погиб. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Городской голова сообщал о работе ПВО в Сумах.