Как вражеский дрон попал в пятиэтажку в Сумах - в сети появилось видео
КИЕВ. 3 июля. УНН. Армия рф в понедельник атаковала «шахедами» Сумы, один из дронов попал в жилой дом. На данный момент известно об одном погибшем. Об этом пишет УНН.
Детали
В сети появилось видео с моментом попадания вражеского «шахеда» в пятиэтажку в Сумах, в результаты которого предварительно один человек погиб.
Заместитель городского головы Сум Станислав Поляков сообщил "Суспільному", что в результате вражеской атаки есть травмированные.
Также журналисты показали, как выглядит пятиэтажка после удара рашистским беспилотником.
Добавим
Армия рф в понедельник атаковала беспилотником пятиэтажку в Сумах. В результате один человек погиб. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Городской голова сообщал о работе ПВО в Сумах.