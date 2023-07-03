В КГГА рассказали, что нужно, чтобы попасть в укрытие в школе

КИЕВ. 3 июля. УНН. Чтобы попасть в укрытие, расположенное в учебных заведениях Киева, нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Причина – защита детей от диверсионных групп и террористических угроз, сообщают в пресс-службе КГГА, пишет УНН.

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"Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы обустроены достаточным количеством камер наблюдения и «тревожной кнопкой», а три четверти заведений физически охраняет "Муниципальная охрана"", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что протокол комиссии по вопросам техногенно – экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23.06.2022 года направлен на защиту детей от проникновения диверсионных групп и террористических угроз. Сейчас в учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Ни одно укрытие в учебных заведениях все укрытия признаны пригодными и могут использоваться по назначению, отмечают в КГГА. Также в школах, в случае необходимости, базируются эвакуационные комиссии и размещен 451 пункт несокрушимости.

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