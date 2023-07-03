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Вражеская дроновая атака на Сумы: спасатели показали последствия

Вражеская дроновая атака на Сумы: спасатели показали последствия

КИЕВ. 3 июля. УНН. Дроновая атака российских войск нанесла значительные разрушения в центре Сум, спасатели ликвидируют последствия, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Цитата

"3 июля вражеские удары, нанесенные по городу Сумы, привели к значительным разрушениям в центре областного центра. К месту событий немедленно прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, проводится разбор разрушенных конструкций, тушение открытых очагов горения и спасение людей.

Всего на месте происшествия работает около ста спасателей и 19 единиц техники ГСЧС Украины.

Работы продолжаются.

Дополнение

В Сумах в результате вражеского удара по пятиэтажке погиб человек.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, ГСЧС
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