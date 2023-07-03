КИЕВ. 3 июля. УНН. министр обороны рф сергей шойгу впервые прокомментировал мятеж пвк "вагнера" и назвал действия евгения пригожина попыткой дестабилизировать обстановку в россии. Об этом сообщает УНН.

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"Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в россии. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил россии.

Министр обороны заявил, что провокация главы пвк "вагнер" якобы не повлияла на действия группировок войск. По его словам, бойцы продолжили решать возложенные на них задачи.

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Генпрокуратура рф 23 июня объявила о возбуждении уголовного дела в отношении основателя чвк "вагнер" евгения пригожина по статье о вооруженном мятеже. Дело возбудили после того, как пригожин заявил об ударе по лагерям чвк "вагнер", нанесенном минобороны россии, и сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". минобороны рф назвало утверждения о нанесенном ударе не соответствующими действительности.

После заявлений "мы хотим Герасимова и шойгу" и дня "похода на москву" пригожин отказался от таких планов, заявив, что "разворачивает колонны".

В кремле в то же время заявили о неких договоренностях, что уголовное дело в отношении пригожина якобы закроют, а сам он "уйдет в беларусь". О сделке объявили после переговоров пригожина и белорусского правителя александра лукашенко.

27 июня самолет пригожина сел в беларуси. В тот же день в россии заявили о закрытии дела пригожина.