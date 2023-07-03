В Сумах четыре прилета вражеских "шахедов", известно о погибшем и 16 раненых - ОВА

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сумах сегодня зафиксировано четыре прилета вражеских ударных дронов типа Shahed, известно об одном погибшем и 16 раненых людях, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.

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"По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города Сумы Сумской области. В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома. По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, 1 человек погиб", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Как указано, пострадавшим оказали помощь.

Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара.

"Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Оказывается медицинская и психологическая помощь", - отметили в ОВА.

Напомним

В Сумах в результате вражеского удара по пятиэтажке погиб человек.