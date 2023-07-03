Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,70 -0,3054 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 июля: кому необходимо отдохнуть, а кому – поработать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
11910

В Сумах четыре прилета вражеских "шахедов", известно о погибшем и 16 раненых - ОВА

В Сумах четыре прилета вражеских "шахедов", известно о погибшем и 16 раненых - ОВА
Источник: Telegram-канал Сумской ОВА

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Сумах сегодня зафиксировано четыре прилета вражеских ударных дронов типа Shahed, известно об одном погибшем и 16 раненых людях, сообщили в понедельник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа "Shahed 136" по центру города Сумы Сумской области. В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома. По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, 1 человек погиб", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Детали

Как указано, пострадавшим оказали помощь.

Продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара.

"Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении. Оказывается медицинская и психологическая помощь", - отметили в ОВА.

Напомним

В Сумах в результате вражеского удара по пятиэтажке погиб человек.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.