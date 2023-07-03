Предоставляли услугу анонимных звонков в Украину из рф - разоблачены четверо участников схемы

КИЕВ. 3 июля. УНН. Правоохранительными службами разоблачена схема, которая обеспечивала соединение абонентов разных государств, в частности из рф, в обход отечественных операторов. Четырем участникам сообщено о подозрении, пишет УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачена противоправная деятельность организованной группы, участники которой с помощью специализированного программного обеспечения позволяли пользователям анонимно звонить из-за рубежа в Украину, в том числе с территории рф.

Четырем участникам сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые, используя PROXY и выделенные виртуальные серверы (VPS), новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение. Настроили маршрутизацию международных звонков и голосового трафика, чтобы обходить центры коммутации отечественных операторов.

Таким образом они обеспечивали соединение абонентов разных государств, в том числе и государства-агрессора с абонентами в Украине. Маскировали источник генерации телефонных соединений на территорию Украины и, как следствие, создавали в условиях военного положения неконтролируемые украинскими операторами каналы связи.

Для аренды серверов и номерного ресурса украинских операторов участники организованной группы использовали подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления Национальной полиции в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента кибербезопасности СБУ.

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