Новости: Война
3 июля 2023, 15:20 • Татьяна Краевская • 3780
На Сумщине - угроза применения "шахедов": Воздушные Силы
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Воздушных силах ВСУ заявляют о вероятности применения армией рф беспилотников на Сумщине. В области объявлена воздушная тревога, сообщает УНН.
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«Внимание. Сумская область – вероятность применения врагом ударных БпЛА», - говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
В Сумской ОВА попросили жителей области быть в укрытии.
Дополнение
В Сумах сегодня зафиксировано четыре прилёта вражеских ударных дронов типа Shahed, известно об одном погибшем и 16 раненых людях, сообщили в понедельник в Сумской ОГА.
Источник: УНН
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