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На Сумщине - угроза применения "шахедов": Воздушные Силы

На Сумщине - угроза применения "шахедов": Воздушные Силы

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Воздушных силах ВСУ заявляют о вероятности применения армией рф беспилотников на Сумщине. В области объявлена воздушная тревога, сообщает УНН.

Цитата

«Внимание. Сумская область – вероятность применения врагом ударных БпЛА», - говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

В Сумской ОВА попросили жителей области быть в укрытии.

Дополнение

В Сумах сегодня зафиксировано четыре прилёта вражеских ударных дронов типа Shahed, известно об одном погибшем и 16 раненых людях, сообщили в понедельник в Сумской ОГА.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область
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