Пробы воды: в Ингульце упал уровень кислорода, а соленость Черного моря вернулась к норме

КИЕВ. 3 июля. УНН. Экологи в ежедневных пробах воды из херсонских рек и Черного моря фиксируют возвращение к норме показателей солености, концентраций веществ и кислорода, однако в Ингульце эти параметры до сих пор превышены, а уровень кислорода наоборот существенно упал, пишет УНН с ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Специалисты Государственной экологической инспекции отобрали пробы речной и морской воды для анализа ее качества.

"В реке Ингулец зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сухого остатка - 1038,0 мг/дм3. Что в 1,04 раза сверх нормы. Зафиксировано недостаток растворенного кислорода. Показатель составляет 2,60 мг/дм3 при норме не менее 4,00 мг/дм3. Нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Соленость воды Черного моря в Одесской области - на уровне 16,3-17,3 г/дм3, что соответствует норме. В пробах поверхностных вод Днепро-Бугского и Бугского лиманов, что в Николаевской области, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Кислородный режим удовлетворительный.

Дополнение

По данным ГСЧС на временно оккупированных территориях остаются подтопленными 17 населенных пунктов. По информации ЦНС, на территории, которая была подтоплена в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположено 12 кладбищ, один скотомогильник и биометрическая или биотермическая яма, что может привести к эпидемиям.



В результате уничтожения плотины Каховское водохранилище катастрофически обмелело после затопления. Теперь на месте, где глубина воды достигала нескольких метров, обнаженная земля покрылась глубокими трещинами.

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