В Киеве очередной языковой скандал: полиция взялась за охранника магазина после заявления о "русскоязычном городе"

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве произошел очередной языковой скандал. Охранник одного из магазинов одежды отказывался общаться с покупателем на государственном языке. Его личность уже установили столичные правоохранители, сообщили в комментарии УНН в пресс-службе ГУНП Киева.

Детали

В столичном магазине обуви продавец отказался разговаривать на украинском, заявив, что «Киев – русскоязычный город». О происшествии сообщил активист Демьян Ганул, обнародовав видео на своем telegram-канале. По его словам, событие произошло в Деснянском районе города.

В столичной полиции отреагировали на этот скандал. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас идет проверка.

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«Как будет правовая квалификация, тогда предоставим больше информации. Личность установили и опросили. Работников СБУ также сообщили об этом случае», - отметили в комментарии.

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