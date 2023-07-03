Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,1591 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Невыплата зарплаты, увольнения и отпуска: какие жалобы чаще всего поступают на работодателей
Невыплата зарплаты, увольнения и отпуска: какие жалобы чаще всего поступают на работодателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
54780

В Киеве очередной языковой скандал: полиция взялась за охранника магазина после заявления о "русскоязычном городе"

В Киеве очередной языковой скандал: полиция взялась за охранника магазина после заявления о "русскоязычном городе"

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Киеве произошел очередной языковой скандал. Охранник одного из магазинов одежды отказывался общаться с покупателем на государственном языке. Его личность уже установили столичные правоохранители, сообщили в комментарии УНН в пресс-службе ГУНП Киева.

Детали

В столичном магазине обуви продавец отказался разговаривать на украинском, заявив, что «Киев – русскоязычный город». О происшествии сообщил активист Демьян Ганул, обнародовав видео на своем telegram-канале. По его словам, событие произошло в Деснянском районе города.

В столичной полиции отреагировали на этот скандал. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас идет проверка.

Цитата

«Как будет правовая квалификация, тогда предоставим больше информации. Личность установили и опросили. Работников СБУ также сообщили об этом случае», - отметили в комментарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мукачево будут судить харьковчанина’, который жестоко избил прохожего за языковое замечание

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, скандалы, язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.