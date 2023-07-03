Спецназовцы Нацгвардии за неделю в Донецкой области уничтожили 2 танка, 1 БМП и повредили "Град"

КИЕВ. 2 июля. УНН. За неделю спецназовцами Нацгвардии в направлении Урожайного, вблизи Угледара Донецкой области, уничтожено 2 танка, 1 БМП и повреждено 2 единицы БМП и 1 установку «Град» рф. Об этом УНН сообщает с ссылким на МВД.

Детали

Аэроразведчики «Омеги» продолжают уничтожать россиян в направлении Урожайного, вблизи Угледара. Сообщается, что военные активно пользуются FPV-дронами, а целью этих "убийственных птичек" становится бронированная техника, пехота врага, минометные расчеты, ПЗРК и ПТРК оккупантов.

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«За неделю спецназовцами Нацгвардии в направлении Урожайного уничтожено 2 танка, 1 БМП и повреждено 2 единицы БМП и 1 установка «Град». Разрыв зарядов FPV-дронами обеспечивает оркам беспокойные ночи и дни!», - отмечается в сообщении.

Дополнение

15 июня сообщалось, что под Угледаром украинские воины имеют продвижение до километра. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что украинские войска имеют продвижение на Бахмутском направлении, сейчас там идет боевая работа по флангам, а наши военные давят на врага.

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