Обиделись на санкции против Georgian Airways: в МИД Грузии вызвали временно поверенного в делах Украины

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел Грузии проходит встреча с временным представителем по делам Украины Александром Шульгой. Как пишет "Грузия.Online", причиной вызова украинского дипломата стали санкции против Georgian Airways, передает УНН.

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"...вызов временного представителя в МИД связан с наложением санкций в отношении компании Georgian Airways украинской стороной", - пишет издание.

Детали

Кроме того, санкции против Georgian Airways в Тбилиси назвали "политически обусловленным недружественным решением".

"Следует однозначно сказать, что это было действительно политически обусловленное решение, потому что мы видим, что в россию летает много авиакомпаний многих стран, и подобной реакции или решения со стороны украинских властей в других случаях не было", - так откликнулся министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на санкции, введенные властями Украины в отношении Georgian Airways.

Леван Давиташвили увидел в этом решении украинских властей след грузинской оппозиции.

"Печально говорить, что мы увидели очередное крайне недружественное решение со стороны властей Украины. Такие факты были у нас и в предыдущих случаях, когда несколько граждан Грузии попали под т.н. санкции властей Украины. Это однозначно неприемлемо, это не укладывается в те стандарты отношений между странами, которые есть у Грузии и Украины. Я думаю, что к этому приложили руку и наши оппозиционеры, потому что вы знаете, насколько связаны некоторые оппозиционные группы с властью Украины, и, наверное, это является основанием такого решения, когда неверно доносится информация и, соответственно, происходит принятие таких решений, которые только наносят ущерб отношениям двух стран и не идут на пользу. Что касается реагирования, как и в предыдущем случае, на это отреагировал МИД Грузии, и я уверен, что и сейчас будет соответствующая реакция со стороны МИДа", - сказал Давиташвили.

Кроме того, на вопрос, не видит ли министр проблемы в том, что в отношении Georgian Airways могут быть введены международные санкции и в результате компания сможет летать только в направлении россии, Давиташвили отметил, что подобного не произойдет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции в отношении 190 физических лиц и 290 компаний, в том числе Georgian Airways и Тамаза Гаиашвили.