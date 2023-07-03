Председательство Испании в Совете ЕС: фон дер Ляйен очертила вопросы по Украине, над которыми нужно работать

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время своего председательства в Совете Европейского Союза Испания должна продолжить санкционное давление на россию, обеспечивать Украину необходимым вооружением, а также подотчетность по военным преступлениям рф, активизировать работу по использованию поступлений от замороженных российских активов. Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает корреспондент УНН.

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"С момента жестокого вторжения россии в Украину прошло почти 500 дней. Это были 500 дней страданий украинского народа, но и 500 дней впечатляющего сопротивления украинского народа, который мужественно борется за свою свободу. Наш долг- соответствовать этой выносливости и настойчивости", - заявила фон дер Ляйен.

Детали

Она отметила, что в обязанности Евросоюза входит предоставлять Киеву "надежную" и "регулярную" финансовую поддержку. В рамках этого, напомнила президент, Комиссия предложила новый инструмент для Украины как часть предложения, включающего около 50 миллиардов евро до 2027 года.

"Мы очень рассчитываем на поддержку испанским правительством предложения по пересмотру Многолетней финансовой структуры ЕС до конца года", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент отметила, что Евросоюз должен продолжать санкционное давление на россию на фоне ее полномасштабного вторжения, одновременно подавляя попытки страны-агрессора их обходить. Вторым пунктом, над которым должен работать Мадрид, является обеспечение Вооруженных сил Украины тем, что необходимо для успеха на поле боя, добавила она.

"Во время председательства Испании нам нужно обеспечить политическое согласие Швейцарии по так называемому Акту в поддержку производства боеприпасов (ASAP), чтобы мы могли доставлять в Украину больше боеприпасов и при этом пополнять свои собственные", - подчеркнула чиновница.

Третий пункт для Украины – подотчетность, продолжила фон дер Ляйен. По ее словам, сегодня, 3 июля, Международный центр по преследованию преступлений агрессии начал "очень важную работу" в Гааге, а именно - документирование военных преступлений россии для дальнейшего привлечения страны-агрессора к ответственности. Четвертым пунктом президент назвала активизацию работы по использованию поступлений от замороженных российских активов.

"Как вы знаете, вскоре Комиссия выступит с предложением по этому поводу. Мы знаем, что Украине нужно финансирование, но также важно то, что мир должен увидеть, что такие ужасные преступления не могут оставаться безнаказанными",- подытожила фон дер Ляйен.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля, в первый день начала председательства Испании в Совете ЕС, встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.