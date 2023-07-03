Водитель трактора, который сбил ребенка, оказался воином ВСУ и многодетным отцом

КИЕВ. 3 июля. УНН. Водитель трактора, который ковшом задел 14-летнюю девочку в Одесской области, в результате чего она умерла, оказался ветераном Вооруженных сил Украины, у которого трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщил сам водитель, Сергей Пилипенко, который сейчас находится в СИЗО. Письменное обращение Сергея выложила его жена на своей странице в Facebook.

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“Меня зовут Сергей Пилипенко. 24 февраля 2022 года я ушел на фронт. Но по состоянию здоровья через год был комиссован и вернулся домой – в свою родную Березовку.

С фронта я вернулся, но битва для меня не закончилась – жизнь в один миг превратилась в настоящий ад. Только теперь я воюю не с оккупантами, а с самим собой. 23 апреля этого года произошла страшная трагедия –погиб ребенок. Не враг, не вор, а 14-летняя девочка Ева.

Я ехал на тракторе и задел ковшом Еву. К сожалению, она умерла. Я не знаю слов, которые могут помочь ее родителям пережить страшную боль потери. Смерть ребенка - самое страшное, что может случиться с родителями. Любые мои слова не вернут Еву родителям. Я сам отец троих детей и я не знаю как бы смог пережить такую потерю – потерю целого мира. Дети – самое главное в нашей жизни.

Каждое мгновение после страшной трагедии я думаю о том, что лучше бы меня настигла пуля на фронте, чем то горе что произошло.

На фронте все понятно – враг там, здесь свои. А сейчас у меня внутри и враг и свой, Я воюю сам с собой, тысячу раз прокручиваю ту ситуацию, тысячу раз проклинаю те страшные обстоятельства, которые стали причиной трагедии. То что произошло, это и моя личная трагедия.

Будет суд и будет приговор, я полностью содействую следствию, я не боюсь приговора, я боюсь горя, которое захлестнуло как родителей девочки, так и меня”, - сообщил он.

23 июня, в городе Березовка Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 14-летняя местная девочка.



В больнице она скончалась от полученных травм. Водителя трактора, Сергея Пилипенко, проверили на состояние опьянения – он был трезв. Сейчас он находится в СИЗО. Следователи областной полиции сообщили Пилипенко о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть.