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Вражеская атака дронами на Сумы: спасены 4 человека

Вражеская атака дронами на Сумы: спасены 4 человека

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Сумах, где россияне нанесли удары по центру города, спасены четыре человека. Из-за вражеской атаки один человек погиб, еще 15 травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

"В Сумах спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского удара. 3 июля вражеские войска нанесли удары по центру областного центра. В настоящее время проводится ликвидация выявленных очагов горения и разбор поврежденных конструкций в жилом секторе. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что всего на месте происшествия работает более 100 спасателей и 21 единица специальной техники. Работы продолжаются.

Дополнение

Дроновая атака российских войск нанесла значительные разрушения в центре Сум, спасатели ликвидируют последствия.

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Источник: УНН
Теги: БПЛА, жилье, война, дроны, Сумы и Сумская область, атака, ГСЧС, разрушение
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