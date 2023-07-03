Монетарная политика станет жестче: как в Турции пытаются замедлить инфляцию

КИЕВ. 3 июля. УНН. Центральный банк Турции заявил, что повышение процентной ставки в прошлом месяце стало «первым шагом» цикла ужесточения монетарной политики. Таким образом администрация новоизбранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана пытается замедлить инфляцию почти на 40%, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце Центральный банк Турции повысил базовую ставку с 8,5% до 15%, пытаясь «как можно быстрее установить курс на снижение инфляции», отмечают Комитете по монетарной политике. Это первое повышение за более чем два года, которое сигнализирует об отходе Турции от стратегии в стимулировании экономического роста с помощью сверхнизких процентных ставок. Это также было первое решение по ставкам губернатора Хафизе Гайе Эркана, которого назначил Эрдоган после победы в президентских выборах в мае.

Турция все еще имеет одну из самых низких реальных ставок в мире, а лира упала почти на 10% по отношению к доллару с момента принятия решения, что увеличило потерю в этом году до 28%. По словам трейдеров, которые ожидали большего повышения, в понедельник турецкие государственные коммерческие банки продали 1 миллиард долларов, чтобы поддержать валюту.

Добавим

Турецкие власти должны обнародовать данные об июньской инфляции в эту среду. Экономисты ожидают, что рост цен несколько замедлится до 38,9%. Следующее решение центрального банка по ставкам примет 20 июля. До этого монетарная политика в страна была мягче, из-за убеждения президента, что низкие ставки являются лучшим способом борьбы с ростом цен.

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