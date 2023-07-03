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Суд арестовал нардепа Алексеева с возможностью внесения 2,2 млн грн залога

Суд арестовал нардепа Алексеева с возможностью внесения 2,2 млн грн залога

КИЕВ. 3 июля. УНН. Лычаковский районный суд Львова отправил под стражу нардепа Сергея Алексеева с возможностью внесения залога в размере 2 млн 264 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

В ОГП сообщили, что нардепа Алексеева отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 2 млн 264 тыс. грн.

Дополнение

Алексееву просили арест с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Суть дела

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задокументировала преступные действия одного из действующих народных депутатов Украины Сергея Алексеева, которого подозревают в вымогательстве средств с гражданина одной из европейских стран. По данным правоохранителей, за 50 тыс. долл. нардеп обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.

Сергею Алексееву сообщили о подозрении в мошенничестве, также правоохранители провели по месту его жительства неотложные следственные действия.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, нардепы
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