"Умоляю только об одном - принять руку помощи": водитель трактора, сбившего девочку, обратился к ее родителям

КИЕВ. 3 июля. УНН. Водитель трактора, который ковшом задел 14-летнюю девочку, в результате чего она умерла, обратился к ее родителям чтобы те приняли любую помощь от его семьи. Об этом сообщил сам водитель, Сергей Пилипенко, который сейчас находится в СИЗО. Письменное обращение Сергея выложила его жена на своей странице в Facebook.

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“Пишу это, потому что не могу молчать и захлебываться своей болью от содеянного. Сейчас я нахожусь в СИЗО, я не могу прийти к родителям и стать перед ними на колени, однако умоляю родителей Евы выйти на связь с моими родственниками, которые, по моей просьбе, готовы помочь. Помочь как угодно: морально, финансово – сделать все, что Вы скажете. Я понимаю, это не вернет Вам дочь. Но я не могу бездействовать и оставить Вас без поддержки, потому что фактически я – главный виновник вашего горя. Я не прошу Вас простить меня, я умоляю лишь об одном – принять руку помощи, которую я протягиваю. Видит Господь, я не желал этого горя!”, - написал он.

Также в своем обращении Сергей Пилипенко рассказал, что у него самого трое несовершеннолетних детей.

“Смерть ребенка, самое страшное, что может произойти с родителями. Любые мои слова не вернут Еву родителям. Я сам отец троих детей и я не знаю как бы смог пережить такую потерю – потерю целого мира. Дети – самое главное в нашей жизни”, - сказал он.

Добавим

Сергей Пилипенко - житель города Березовка, что в Одесской области. С первых дней войны он ушел на фронт, однако по состоянию здоровья был комиссован.

Напомним

23 июня, в городе Березовка в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 14-летняя местная девочка.



В больнице она скончалась от полученных травм. Водителя трактора, Сергея Пилипенко, проверили на состояние опьянения– он был трезв. Сейчас он находится в СИЗО. Следователи областной полиции сообщили Пилипенко о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть.