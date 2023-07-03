Атака рф на Сумы: количество жертв возросло до двух, среди раненых - ребенок

КИЕВ. 3 июня. УНН. Количество жертв в результате атаки российских дронов на Сумы возросло до двух. Также пока известно, что среди раненых пятилетний ребенок, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

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"В результате атаки шахедов по городу Сумы 2 человека погибли и 19 раненых", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, в учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 - тяжелые в реанимации, 2 - средней степени тяжести.

"15 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших 1 ребенок 5 лет", - указано в сообщении.

Дополнение

Дроновая атака российских войск нанесла значительные разрушения в центре Сум, спасатели ликвидируют последствия.