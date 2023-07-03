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Атака рф на Сумы: количество жертв возросло до двух, среди раненых - ребенок

Атака рф на Сумы: количество жертв возросло до двух, среди раненых - ребенок

КИЕВ. 3 июня. УНН. Количество жертв в результате атаки российских дронов на Сумы возросло до двух. Также пока известно, что среди раненых пятилетний ребенок, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.

Цитата

"В результате атаки шахедов по городу Сумы 2 человека погибли и 19 раненых", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ОВА, в учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 - тяжелые в реанимации, 2 - средней степени тяжести.

"15 пострадавшим была оказана медицинская помощь и они были отпущены домой, среди пострадавших 1 ребенок 5 лет", - указано в сообщении.

Дополнение

Дроновая атака российских войск нанесла значительные разрушения в центре Сум, спасатели ликвидируют последствия.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Сумы и Сумская область
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