ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: все будет зависеть от ситуации на поле боя

КИЕВ. 2 июля. УНН. Решение о визите Президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято, все будет зависеть от ситуации на поле боя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

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"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем из соображений безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", — сказал Никифоров.

Никифоров отметил, что решение еще не принято.

"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", — добавил спикер Президента.

Дополнение

Ранее главный дипломатический советник главы государства Игорь Жовква заявлял, что Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите военного альянса в следующем месяце. Президент Владимир Зеленский не придет на него, если лидеры не проявят «смелость».

Справочно

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на встрече в Вильнюсе обсудят дальнейшую поддержку Украины.