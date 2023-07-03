"Европа и Украина вместе к победе": Санчес заявил, что во время председательства в Совете ЕС Испания продолжит оказывать поддержку Киеву

КИЕВ. 3 июля. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что во время своего председательства в Совете ЕС Мадрид продолжит поддерживать Киев в различных сферах, а также будет помогать Украине на пути к членству в блоке. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает корреспондент УНН.

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"Российская агрессия против Украины пошатнула устои Европы. Проснулся призрак, который, как мы думали, полностью успокоился. Но ЕС не отдаст ни дюйма.

Мы поддержим Украину во время войны и в дальнейших шагах к долгому и процветающему миру, который, как мы надеемся, рано или поздно наступит. Мы будем сопровождать Украину во всех сферах: политической, военной, гуманитарной, и помогать им на пути к вступлению. Итак, Европа и Украина вместе к победе", - заявил Санчес.

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В свою очередь, фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина, несмотря на войну, "упорно" работает, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

"Комиссия представит отчет об этапах продвижения, и испанскому председательству придется очень умело руководить этими очень важными дискуссиями о пути вступления Украины осенью", - отметила она.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.