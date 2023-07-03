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ВАКС разрешил начать заочное расследование в отношении Деркача

ВАКС разрешил начать заочное расследование в отношении Деркача

КИЕВ. 2 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление заочного досудебного расследования в отношении бывшего нардепа Андрея Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

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«3 июля 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении народного депутата Украины III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение следственного судьи позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Дополнение

В 2022 году народному депутату Андрею Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Также его объявили в розыск.

В САП сообщали, что в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов США от правоохранительных и разведывательных органов рф за подрывную деятельность против Украины, в частности ее дискредитацию на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции в ЕС и НАТО.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
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