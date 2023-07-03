За неделю Силы обороны поразили 22 ЗРК и 19 складов боеприпасов рф

КИЕВ. 2 июля. УНН. За неделю Силы обороны уничтожали вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут. Было поражено 94 места скопления войск рф и 22 зенитно-ракетных комплекса. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

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«На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут», - написала Маляр.

По ее словам, за 7 дней было поражено:

· 94 места скопления войск;

· 22 зенитно-ракетных комплекса;

· 19 складов боеприпасов;

· 7 командных пунктов.

«Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага», - отметила Маляр.

Дополнение

За неделю спецназовцами Нацгвардии в направлении Урожайного, вблизи Угледара в Донецкой области, уничтожено 2 танка, 1 БМП и повреждено 2 единицы БМП и 1 установку «Град» рф.