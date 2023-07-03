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Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов

Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов

КИЕВ. 3 июля. УНН. В государственный бюджет Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ), передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

Цитата

"В общий фонд государственного бюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ)", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Минфине, средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ. Общее финансирование по Программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ).

“Полученное финансирование является результатом эффективного и слаженного сотрудничества Правительства Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины с экспертами и руководством МВФ в рамках программы расширенного финансирования. Во время пересмотра программы EFF, эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности, определенных по Программе. Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справочно

29 июня Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility - EFF). Пересмотром отмечен значительный прогресс Правительства Украины в выполнении обязательств по программе EFF. Украина выполнила все соответствующие количественные критерии эффективности за апрель и структурные ориентиры по состоянию на конец июня.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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