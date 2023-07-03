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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены супруги

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены супруги

КИЕВ. 3 июля. УНН. Армия рф обстреляла поселок Киндейка, что на Херсонщине. Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, ранены супруги, передает УНН.

Детали

По данным главы Херсонской ОВА, один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви.

"Из-за обстрела ранения получили два человека – 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Оба раненых госпитализированы, врачи оказывают им помощь", - сообщил Прокудин.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки, 2 июля, совершили 85 обстрелов Херсонской области. Из-за агрессии рф шесть гражданских получили ранения, из них один - ребенок.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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