Подрыв Каховской ГЭС: начаты подготовительные работы к строительству магистральных водопроводов для пострадавших областей

КИЕВ. 2 июля. УНН. Начаты подготовительные работы к строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Реализация проекта обеспечит водой не менее миллиона человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, передает УНН.

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«Начали подготовительные работы к реализации важнейшего сейчас проекта восстановления – строительства магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС», - написал Кубраков.

Детали

По его словам, проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка.

«Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км. Реализация проекта обеспечит водой не менее миллиона человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей», - сообщил Кубраков.

Он отметил, что сегодня вместе с командой он имел возможность увидеть эту работу собственными глазами.

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«Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу – завершить работы как можно быстрее», - отметил Кубраков.

Он напомнил, что по инициативе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Правительством было принято решение о выделении 1,5 миллиарда гривен на строительство магистральных водопроводов из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии.

Реализацию проекта взяло на себя Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Дополнение

6 июня 2023 года россия осуществила подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции. В зоне бедствия оказалось более 16 000 человек, около 80 населенных пунктов были затоплены в результате теракта.