Зеленский о состоянии Саакашвили: посла Грузии вызовут в МИД и предложат покинуть Украину в течение 48 часов

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что "прямо сейчас россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили".

Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения, добавил Президент Украины.

Цитата

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать Посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Президент Украины в очередной раз призвал грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода.

"И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", - резюмировал Зеленский.

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Ранее

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что "перед глазами встают кадры Освенцима, когда смотришь на него".

Напомним

Саакашвили находится в больнице с прошлого года после того, как отказывался от еды в течение 50 дней в знак протеста против его задержания, которое, по мнению правозащитных групп, является политически мотивированным.

Группа американских врачей заявила, что Саакашвили страдает от серьезных неврологических, желудочно-кишечных и ортопедических заболеваний. Они заявили, что ухудшение его здоровья произошло вследствие "пыток" в тюрьме.

Американский токсиколог Дэвид Смит заявил в 2022 году, что тесты показали, что Саакашвили подвергся отравлению тяжелыми металлами, находясь под стражей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Грузию в "медленном убийстве" Саакашвили и потребовал перевести его в украинскую или западную клинику.

Власти Грузии сообщали, что позволят польским врачам осмотреть Саакашвили.