КИЕВ. 2 июля. УНН. На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы. В самом Бахмуте также неспокойно. Россияне в городе пытаются сорвать логистику и нанести максимальные потери. В то же время Силы обороны не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции рф. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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«На Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши силы обороны - имели определенный успех», - сообщила Маляр в Telegram.

Она отметила, что, впрочем, ситуация меняется очень стремительно.

Детали

«Контроль над одними и теми же позициями может дважды за сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны», - написала Маляр.

По ее словам, на южном фланге в районе Клищеевки, украинские войска с боями, но продвигаются. Зато на северном фланге продолжаются бои.

«В самом Бахмуте также неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага», - сообщила Маляр.

Дополнение

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Бахмутском направлении враг подготовил довольно мощную группировку, около 50 000 человек личного состава. Также там сконцентрировано более 300 танков.