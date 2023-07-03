Подростки в Виннице избили мужчину и выложили видео в интернет: полиция их нашла

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Виннице двое подростков избили мужчину и выложили видео в сеть. По факту хулиганских действий полиция начала досудебное расследование. Об этом сообщили в ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

Детали

Работники полиции установили личности и разыскали ребят, которые избили мужчину. Ими оказались жители Винницы 15 и 16 лет.

По словам ребят, после употребления слабоалкогольных напитков они увидели мужчину, который лежал на земле, решили избить его и снять это на видео. Один из подростков наносил удары, второй снимал.

Полицейские выяснили, что событие произошло около месяца назад во дворе одного из микрорайонов областного центра.

Следственные действия продолжаются. По указанному факту полицейскими расследуется уголовное производство по статье «Хулиганство». Нарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет.

Добавим

Сеть всколыхнуло видео, на котором молодой человек кулаками по голове избивает бездомного. В полиции заявляют, что потерпевшего ищут, ведь в полицию он не обращался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасные игры на воде: в Винницкой области утонул ребенок