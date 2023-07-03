Скоординировали позиции перед саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности: Зеленский поговорил с Шольцем

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц скоординировали позиции перед саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины, передает УНН.

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«Длительный и плодотворный телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя. Мы поделились оценками последних событий в россии и беларуси и обсудили текущее состояние зерновой сделки и важность ее продолжения», - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Он поблагодарил Шольца за важные сигналы поддержки Украины на Лондонской конференции по восстановлению и заседании Европейского совета.

«Отдельно благодарен за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на 2,7 млрд евро и за многолетний план оборонной поддержки Украины в размере 8,8 млрд евро. Встреча на уровне советников в Копенгагене – важный шаг к реализации Формулы мира. Договорились продолжать активную работу в этом направлении», - сообщил Зеленский.

Напомним

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на встрече в Вильнюсе обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что саммит НАТО в Вильнюсе должен продемонстрировать силу, в частности относительно законного места Украины в Альянсе.