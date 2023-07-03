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На Бахмутском направлении имеем продвижение Сил обороны на флангах - Сырский

На Бахмутском направлении имеем продвижение Сил обороны на флангах - Сырский

КИЕВ. 2 июля. УНН. На Бахмутском направлении есть продвижение украинских военных на флангах и эффективное уничтожение россиян. Об этом сообщил командующий Восточного направления генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

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«Бахмутское направление. Имеем продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян», - написал Сырский в Telegram.

Детали

Кроме того, он опубликовал видео на котором Силы обороны отрабатывают по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

«Также воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету», - добавил Сырский.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. Продолжается поединок за перехват инициативы. В самом Бахмуте также неспокойно. Россияне в городе пытаются сорвать логистику и нанести максимальные потери. В то же время Силы обороны не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции рф.

Командующий Восточного направления генерал-полковник Александр Сырский показал, как 77-я отдельная аэромобильная бригада уничтожила полевой склад с боеприпасами россиян на Бахмутском направлении.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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