Подключение к резервной линии электропередачи: в Укрэнерго заявили, что это повысило надежность энергопитания ЗАЭС

КИЕВ. 3 июля. УНН. Восстановление работы одной из резервных линий электропередачи 330 Кв, означает, что теперь, даже если враг снова повредит основную магистральную линию энергопитания 750 кВ, Запорожская АЭС будет получать электроэнергию для охлаждения реакторов и других собственных нужд с объединенной энергосистемы по резервной схеме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

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«Специалисты Укрэнерго восстановили работу одной из резервных линий электропередачи 330 кВ. Теперь, даже если враг снова повредит основную магистральную линию энергопитания 750 кВ, ЗАЭС будет получать электроэнергию для охлаждения реакторов и других собственных нужд из объединенной энергосистемы по резервной схеме», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ремонтные бригады Укрэнерго несколько месяцев ждали возможности доступа к этой линии для проведения восстановительных работ. Но, к сожалению, постоянные обстрелы россиян не давали возможности нашим специалистам начать работы.

«Всего с момента полномасштабного вторжения Укрэнерго более 15 раз ремонтировало линии, питающие ЗАЭС», - отмечается в сообщении.

Укрэнерго сообщает, что каждый раз, выезжая на восстановление линий питания ЗАЭС, ремонтники рискуют жизнью, ведь работают в зоне досягаемости вражеской артиллерии.

«Но они понимают, что на другой чаше весов – ядерная безопасность всей страны. Поэтому, несмотря на угрозу обстрелов, готовы снова и снова выполнять свою работу, чтобы обеспечить Запорожскую АЭС электроэнергией, необходимой для ее безопасной эксплуатации», - говорится в сообщении.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередачи.