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В Крыму похоронили по меньшей мере 419 солдат армии рф

В Крыму похоронили по меньшей мере 419 солдат армии рф

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во временно оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 419 солдат российской армии. 296 из них, вероятно, были гражданами Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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«По состоянию на 3 июля в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения по меньшей мере 419 солдат российской армии. 296 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения», - говорится в сообщении.

Дополнение

Больницу в оккупированном Симферополе отдали под нужды военных рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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