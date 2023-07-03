Новости: Криминал и ЧП
3 июля 2023, 21:08 • Анна Мурашко • 15540
В Крыму похоронили по меньшей мере 419 солдат армии рф
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во временно оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 419 солдат российской армии. 296 из них, вероятно, были гражданами Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
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«По состоянию на 3 июля в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения по меньшей мере 419 солдат российской армии. 296 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения», - говорится в сообщении.
Дополнение
Больницу в оккупированном Симферополе отдали под нужды военных рф.
Источник: УНН
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