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Атака на Сумы: Зеленский заявил, что враг нанес удар по зданию СБУ

Атака на Сумы: Зеленский заявил, что враг нанес удар по зданию СБУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли очередной террористический удар по Сумах, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

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«К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. Вследствие этих ударов есть раненые, есть погибшие… Мои соболезнования!» - сообщил Зеленский.

Дополнение

Количество жертв в результате атаки российских дронов на Сумы возросло до двух. Также пока известно, что среди раненых пятилетний ребенок.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Сумы и Сумская область, Владимир Зеленский
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