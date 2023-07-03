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В Крыму оккупанты незаконно заключили в тюрьму 180 граждан Украины

В Крыму оккупанты незаконно заключили в тюрьму 180 граждан Украины

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно заключили 180 граждан Украины. 117 из них — представители коренного крымскотатарского народа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

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«По состоянию на 3 июля известно, что оккупанты в Крыму незаконно заключили в тюрьму 180 граждан Украины. 117 из них — представители коренного крымскотатарского народа. Из общего количества политзаключенных 24 — арестованы, 138 — заключенных, 18 — без статуса», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Симферопольском СИЗО-2, временно оккупированный Крым, осуществляют целенаправленное моральное и физическое пытки крымскотатарских политзаключенных.

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что российско-украинская война не закончится до тех пор, пока Крым не будет освобожден от захватчиков.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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